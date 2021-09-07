Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (7 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir için sarı uyarıda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın hızını 80 km'ye kadar çıkarması beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

7 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı bultulu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bultulu

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık





