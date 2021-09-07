Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (7 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Antalya'nın iç kesimleri, Muğla'nın kuzeyi, Osmaniye, Adana'nın kuzeyi,Hatay'ın batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir için sarı uyarıda bulundu. Bu bölgelerde rüzgarın hızını 80 km'ye kadar çıkarması beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bultulu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bultulu
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
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