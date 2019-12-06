Meteoroloji'den hafta sonu için yeni uyarı! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da pazar günü öğlen saat 12'ye kadar kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yayımladı.

HAVA SICAKLIĞI EKSİYE İNİYOR

Hafta sonunda Marmara Bölgesi'nde yerel yağışlar etkisini gösterecek. Ege'nin büyük bir kısmında ise güneşli hava hakim olacak. Pazar günü bu durum değişmeyecek. Fakat İç Anadolu’da gece ayazla sıcaklıklar eksi derecelere inecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da pazar günü kar bekleniyor.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Yarın ülke genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinde sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.



