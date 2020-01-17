Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Hatay çevrelerinde yer yer kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile sabah ilk saatlerde Çanakkale çevrelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu EGE Parçal, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 9°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri hafif yağmurlu ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. AMASYA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu TOKAT °C, 10°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu TRABZON °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.