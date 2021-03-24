Meteoroloji'den hava durumu tahmini: Soğuk ve karlı hava 4 gün devam edecek

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli soğuk ve kar yağışının Türkiye genelinde 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklıklar düşüyor. Gün boyu yağmur ve sulu kar yağışının etkili olması beklenen İstanbul'da gece yüksek kesimlere kar yağabilir.

KARIN ARDINDAN YAĞMUR

Öte yandan Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları Sivas, Kayseri, Niğde boyunca yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede yarın kar yağışı hafifleyecek.

Hemen hemen yurdun tamamını etkisi altına alan kar yağışları Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde de etkili olacak. Kıyı bölgelerde hava bulutlu, gece zirai don riski bulunuyor.

SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 24-30 Mart haftalık hava durumu grafiği:

Haftalık Hava Durumu

(24 - 30 Mart 2021)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Dp8QZyeQzE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 23, 2021



