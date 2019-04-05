Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. 17

İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu 19

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 18

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10

Diyarbakır: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

(İHA)

