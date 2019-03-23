Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Çankırı ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı bulutlu 20
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 24
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15
(İHA)
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