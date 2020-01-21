Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

İstanbul için beklenen kar yağışı haberi geldi. Hava durumuyla ilgili yapılan son tahminlere göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur megakentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre perşembe ve cuma günü de kar yağışı etkili olacak.
Ankara'da beklenen kar yağışının ise 23 Ocak Perşembe günü kent genelinde etkili olması bekleniyor.
21 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZİNCAN °C, 1°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına, Ege ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta Karadeniz’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz’de 2,5m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla kuzeyinde 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde İskenderun Körfezi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyden 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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