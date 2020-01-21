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  4. Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:24 | Son Güncelleme

Hava durumu son tahminleri yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 21 Ocak Salı (bugün) ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da kar yağışının ise yüksek kesimlerde bugün ile perşembe ve cuma günü etkili olması bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili son tahminler...

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

İstanbul için beklenen kar yağışı haberi geldi. Hava durumuyla ilgili yapılan son tahminlere göre İstanbul'un yüksek kesimlerinde bugün kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

ıstanbul kar yagısı

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur megakentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre perşembe ve cuma günü de kar yağışı etkili olacak.

ANKARA'YA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ankara'da beklenen kar yağışının ise 23 Ocak Perşembe günü kent genelinde etkili olması bekleniyor.

21 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ıstanbul 5 günlük hava durumu

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimlerinin (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri)sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu

KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN °C, 1°C
Çok bulutlu

ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu

VAN °C, 0°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (30-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına, Ege ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), Orta Karadeniz’de 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz’de 2,5m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), zamanla kuzeyinde 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, zamanla kuzeyinde 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde İskenderun Körfezi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyden 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga; 3,0 ila 4,0m, Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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