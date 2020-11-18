Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yağmur uyarısı! Şiddetli geliyor

Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarına göre; ülke genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgarın da etkisinin süreceği MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri arasında yer alıyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (çarşamba) sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 8°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA 3°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yer yer yağmur ve sağanak yağışlı