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Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 08:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin ise gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama! Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Mardin ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 11
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Samsun: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 17

(İHA)

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