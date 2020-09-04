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Meteoroloji’den hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 21:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İl il uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını duyurdu. Uyarıların başlangıç periyodunun bugün saat 18:00 bitiş zamanının ise yarın saat 18:00 olduğu aktarıldı.

Meteoroloji’den hem sıcak hava hem kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları Amasya ve Tokat çevreleri ile Eskişehir’in kuzey ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı ilçeleri Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu, Karabük'ün kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinde Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji hem kuvvetli yağış hem sıcak hava uyarısında bulundu.

MGM’nin uyarılarında şöyle denildi:

Yağışların, yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklıklarının ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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