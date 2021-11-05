Meteoroloji'den İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı

Meteoroloji'den 'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

