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  4. Meteoroloji'den İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı

05.11.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlere kadar İstanbul'a sis uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den İstanbul'a "Sarı" kodlu sis uyarısı

Meteoroloji'den 'Sarı Kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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