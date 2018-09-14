Uyarılar art arda gelmişti! İstanbul'da etkili sağanak yağış

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu

1 / 9 İstanbul genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

2 / 9 Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, dün akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

3 / 9 Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı.

4 / 9 Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatırken, yollardan geçemeyen araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

5 / 9 Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için üst geçitlerin altına, bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

6 / 9 Yağış İstanbul’un pek çok yerinde etkili olurken şehri çevreleyen kara bulutlar korkutucu manzaralar oluşturdu.

7 / 9 Öğle saatlerine kadar devam edecek İstanbul sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İstanbul'un kuzey ve doğu, ilçelerinde içok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

8 / 9 Vatandaşların yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.