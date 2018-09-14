Uyarılar art arda gelmişti! İstanbul'da etkili sağanak yağış

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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