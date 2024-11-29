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Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.11.2024 14:05
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan önemli bir uyarı geldi. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı yapan Meteoroloji, bu bölgelerde havanın kötü kokacağını ve puslu olacağını ifade etti.

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından önümüzdeki hafta için de Meteoroloji'den uyarı geldi. Azot dioksit gazının yoğun şekilde hissedileceği önümüzdeki hafta birçok şehirde bu gaza bağlı olarak kötü koku oluşması bekleniyor.

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Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.

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KÖTÜ KOKU GELİYOR

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ankara İstanbul
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