Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarı! Yarın başlıyor: Herkes bu kokuyu hissedecek

Geçtiğimiz hafta tüm yurtta etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından önümüzdeki hafta için de Meteoroloji'den uyarı geldi. Azot dioksit gazının yoğun şekilde hissedileceği önümüzdeki hafta birçok şehirde bu gaza bağlı olarak kötü koku oluşması bekleniyor.

Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.

KÖTÜ KOKU GELİYOR

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.