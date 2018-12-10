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Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2018 00:14 | Son Güncelleme

Marmara ve Ege bölgelerindeki bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da ise bugün akşam saatlerinden sonra kuvvetli sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanağın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale ve Tekirdağ'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde görülecek yağışın ise Kıyı Ege'den başlayarak zamanla bölge genelinde etkisini arttırması ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Muğla'da çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Ege sağanak yağış hava durumu

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