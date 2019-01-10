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Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile Batı Karadeniz’in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Kıyı Ege, Marmara'nın güneybatısı, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış yağmur

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