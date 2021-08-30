Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı (30 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

30 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

ADIYAMAN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık





