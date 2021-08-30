Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı (30 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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