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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 23:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Meteoroloji istanbul sağanak yağış hava durumu

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