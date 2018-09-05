Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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