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Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji İstanbul ile ilgili uyarıda bulundu. Yapılan hava tahminine göre İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu 23

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul sağanak yağış

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