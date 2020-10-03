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Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sıcak hava uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada belirli saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'sıcak hava' uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde açıklandı:

"Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağı tahmin edilmektedir."

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