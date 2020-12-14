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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

14.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarıda, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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