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Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı uyarı'

18.05.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, İstanbul için 'sarı uyarı' yaptı. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı uyarı'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI

İstanbul için 'Sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

DHA

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