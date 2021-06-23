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Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak (23 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

23.06.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Haziran verilerine göre Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak e gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak (23 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli ve Kırklareli için sarı uyarıda bulundu.

meteoroloji

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ADIYAMAN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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