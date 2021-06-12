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  4. İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

12.06.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur vatandaşa zor anlar yaşattı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarıda bulundu.

İstanbul'da öğle saatlerinde Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur ve dolu nedeniyle caddeler kısa sürede göle dönerken Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.

yenibosna1

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den bir uyarı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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meteoroloji İstanbul

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