İstanbul'u sağanak yağmur ve dolu vurdu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da öğle saatlerinde Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur ve dolu nedeniyle caddeler kısa sürede göle dönerken Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Yenibosna'da yollar su altında aldı. Araçlar güçlükle ilerledi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI

Öte yandan Meteoroloji'den bir uyarı açıklaması geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

