Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji'den bu sabah yapılan açıklamada "Son radar ve Uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

TÜNEL TRAFİĞE KAPANDI



Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.