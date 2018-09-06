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Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısında İstanbul Sarıyer için sel uyarısında bulunuldu. Etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji'den bu sabah yapılan açıklamada "Son radar ve Uydu görüntüleri ve gerçekleşen yağışlar dikkate alındığında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu ilçede; köprü, menfez vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir." denildi.

TÜNEL TRAFİĞE KAPANDI

Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı. Araçlar tünel girişinde beklerken iş makinlerinin tezimleme çalışmaları devam ediyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz kıyılarında (Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

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Meteoroloji istanbul sel uyarısı Sarıyer hava durumu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yarim saat sonrada dolu ve bilmemne uyarisi verirsin sidetli firtina dedin sabah erken satlerde daha yagmur yok
Meteoroloji her zamanki gibi yağış başladıktan sonra uyarı yapıyor. Pencereden bakarak tahmin yapıyorlar sanırım.
ne bu yahu yağmur yağmıyor felaket yağıyor felaket şöyle bir şey yapılamazmı yağmur yağmayınca yağmur duası yapan hocalar tarikatlar diyanet çok yağıncada yağmur yağmasın duasına çıkamazlarmı hah ha hah ha
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