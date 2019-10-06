Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı! 6 Ekim 2019 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 - 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Kırklareli hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimi ile Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında, akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
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