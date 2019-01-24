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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün (24 Ocak 2018 Perşembe) bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir gün yaşanacak. Sağanak yağışın, öğle saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Malatya ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinde Erzincan, Tunceli çevreleri, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun (Van ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2), Antalya merkez ve ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş, Muğla'nın Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri, Aydın'ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARILARI

HAVA SICAKLIĞI:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; İzmir'in batı ilçeleri, Burdur, Isparta çevreleri, Antalya'nın Kurkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/ m2), Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat); Marmaris-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 km/saat üzeri) şeklinde eseceği (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)istanbula1

BÖLGE BÖLGE 24 OCAK PERŞEMBE METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)1

KIRKLARELI °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın kıyı ilçeleri ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

IZMIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)1

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçeleri, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya merkez ile Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri ile zamanla bölgenin güney ve batı kesimleri ve Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve doğusunda, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKISEHIR °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİVAS °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)2

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ORDU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı! (24 Ocak Perşembe hava durumu)3

DOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinde bölge genelinin (Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, 1°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Kilis, G. Antep ve Adıyaman çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

GAZIANTEP °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul hava durumu

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