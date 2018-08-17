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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 07:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu Yakası ve boğaz çevreleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, 'sel, su baskınına karşı dikkatli olunmalıdır' denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan son dakika uyarısında, Anadolu yakası ve boğaz çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Uyarıda, yağışların bitiş zamanı olarak 09:30 ifadesi yer aldı.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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BÖLGEDE YOĞUN TRAFİK YAŞANDI

Etkili olan sağanak yağış nedeni ile, kentin bir çok yerinde trafik yoğunlukları yaşandı.


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Meteoroloji istanbul hava durumu sağanak yağış

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