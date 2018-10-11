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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin yaptığı son uyarıya göre; başta İstanbul olmak üzere Marmara'nın batı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. İstanbul'un batısında ise metrekareye düşen yağışın 50 kilograma kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çanakkale, Bursa, Muğla, Denizli, Osmaniye, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Bolu, Karabük, Tokat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 29

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul hava durumu

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