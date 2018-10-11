Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır."
11 Ekim Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 18 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 20 derece civarında olacak.
12 Ekim Cuma günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 1 derece artarak 19 derece olacak ancak pazartesi gününe oranla hissedilen sıcaklık 5 derece daha az olacak ve 15 derece civarında hissedilecek.
13 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 21 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 18 derece civarında olacak.
14 Ekim Pazar günü İstanbul'da yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 19 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 17 derece civarında olacak.
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