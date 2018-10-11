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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Son verilere göre hava sıcaklığının İstanbul'da 1 derece artmasına rağmen hissedilen sıcaklığın 5 derece birden azalarak 15 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır."

11 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

11 Ekim Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 18 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 20 derece civarında olacak.

12 EKİM CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

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13 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

13 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 21 derece olacak ancak hissedilen sıcaklık 18 derece civarında olacak.

14 EKİM PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

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