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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın başlıyor, günlerce sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 08:09 | Son Güncelleme

Yurdun doğu kısmını bugün etkisi altına alan yağışlar yarından itibaren İstanbul ve çevresinde de etkili olacak. Yurdun büyük bölümünü etkileyecek olan yağışlar İstanbul ve çevresinde hafta sonu da dahil olmak üzere günlerce sürecek.

Yağmurlu günler geliyor. Bugünden itibaren yurtdun önemli kısmında kendini gösterecek olan yağışlı havanın yarın İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar İstanbul’da devam edecek olan yağışlara dair son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber adım adım düşecek.

YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

son-dakika-hava-durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

MANISA °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yağmur hava durumu Meteoroloji

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