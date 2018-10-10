Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın başlıyor, günlerce sürecek

Yağmurlu günler geliyor. Bugünden itibaren yurtdun önemli kısmında kendini gösterecek olan yağışlı havanın yarın İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar İstanbul’da devam edecek olan yağışlara dair son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber adım adım düşecek.
YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile akşam saatlerinden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
MANISA °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi ile Doğu Karadeniz’in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Elazığ haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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