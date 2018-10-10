Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın başlıyor, günlerce sürecek

Yağmurlu günler geliyor. Bugünden itibaren yurtdun önemli kısmında kendini gösterecek olan yağışlı havanın yarın İstanbul’u etkilemesi bekleniyor. Pazar gününe kadar İstanbul’da devam edecek olan yağışlara dair son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber adım adım düşecek.

YAĞMUR VE RÜZGAR ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Sinop, Afyonkarahisar, Muğla, Uşak ve Denizli çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA



Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyıları ve Kırklareli kıyılarının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.