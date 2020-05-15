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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte pazartesi günün itibaren sıcaklığın düşmeye başlayacağını perşembe ve cuma günü ise kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.

Kaynak: DHA


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