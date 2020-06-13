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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 13 Haziran İstanbul'da hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 09:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran hava durumu verilerine göre İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 13 Haziran İstanbul'da hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Haziran hava durumu verilerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege(Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri hariç), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Samsun çevreleri ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

13 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31

Kaynak: İHA

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