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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 19 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran verilerine göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 19 Haziran İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığını iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

19 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu 28
Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 32

Kaynak: İHA

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