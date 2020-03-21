Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mart 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul'da pazartesi ve salı yağış bekleniyor.
BİLECİK °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu