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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mart 2020 yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde ise hafif kar yağışlı bir hava bekleniyor. İstanbul'da pazartesi ve salı yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mart 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da pazartesi ve salı yağış bekleniyor.

21 MART 2020 YURTTA HAVA DURUMU

BİLECİK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 8°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

5 GÜNLUK HAVA DURUMU

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul yağış

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