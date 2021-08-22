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Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerine sağanak yağış uyarısı

22.08.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Yalova çevreleri, öğle saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri, gece saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur
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