Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir (kıyı kesimleri dışında), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın batı iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

ZONGULDAK VE BARTIN ÇEVRESİNDE METREKARE BAŞINA 100 KİLO YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlar, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova), Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (75-100 kilogram/metrekare) olacak.

AKDENİZ'İN BATISINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek.

Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre arasında olacak.