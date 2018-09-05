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Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 ilde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağış olmasının beklendiğini açıkladı. Yağışların, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir (kıyı kesimleri dışında), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın batı iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

ZONGULDAK VE BARTIN ÇEVRESİNDE METREKARE BAŞINA 100 KİLO YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışlar, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova), Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (75-100 kilogram/metrekare) olacak.

AKDENİZ'İN BATISINDA KUVVETLİ RÜZGAR

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar görülecek.

Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre arasında olacak.

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1 metre arasında olacak.

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA PARÇALI BULUTLU

Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3-5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3-5, akşam güneyde 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 1-2 metre, güneyde ise 2,5 metreyi bulacak.

AKDENİZ BÖLGESİ'NİN DOĞUSUNDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğusunda ise gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatı, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra batıda 5-7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5, öğle saatlerinden itibaren batıda 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-3 metre olacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul kuvvetli yağış sıcak hava durumu

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