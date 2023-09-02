Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya yağış uyarısı! O bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlerde ülkemizin kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz Kıyıları, Orta Karadeniz, İç Ege ile Ardahan, Kars, Osmaniye, Bolu, Düzce ve Sinop illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan bölgelerde rüzgarın saatte 40-60 km/saat ile esmesi bekleniyor. Rüzgarların kuzey kesimlerde kuzeyden, güney kesimlerde ise güney ve batıdan esmesi bekleniyor.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'YA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Son değerlendirmelere göre yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında ve akşam ve gece saatlerinde ise Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI

EDİRNE: 34, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 31, Az bulutlu açık.

SAKARYA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 34, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 33, Parçalı bulutlu.

ANKARA: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçeleri gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra il genelinde, akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu.

SİNOP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KARS: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.

