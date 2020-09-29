Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Meteoroloji'den gelen son açıklamada, İstanbul için sağanak ve hortum uyarısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: 12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BOĞAZ'IN ÜSTÜNÜ KARA BULUTLAR SARDI

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DE SEL

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

6 İL İÇİN HORTUM VE YAĞIŞ UYARISI

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı illerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.