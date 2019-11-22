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Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 07:06 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalırken, kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Öte yandan yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul'u da etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege ile Manisa, Uşak, Denizli, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinden itibaren Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevreleri ile Çanakkale'nin batı ilçelerinde (Gökçeada, Bozcaada, Ezine ve Ayvacık) kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Manisa, Uşak ve Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in batı (Çeşme, Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı, Selçuk), Aydın'ın kıyı (Söke, Kuşadası, Didim) ve Muğla'nın batı (Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris) ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; , Karaburun, Urla, Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Selçuk ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Datça, Bodrum, Milas ve Marmaris ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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hava durumu Meteoroloji 22 kasım hava durumu

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