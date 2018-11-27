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Meteoroloji'den İstanbul ve Çanakkale için fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın için, İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de poyraz fırtınası uyarısı yapıldı. Antalya için de gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamada "Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya (Poyraz) dönerek kuvvetini arttırması; İstanbul ve Çanakkale başta olmak üzere Marmara'nın Batısı ve Kuzey Ege'de Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ANTALYA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Antalya ve ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra Antalya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı belirtildi.

Çarşamba ve perşembe günleri Antalya'nın Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde aralıklarla şiddetli sağanak beklendiği kaydedildi. Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Meteoroloji fırtına Çanakkale

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