Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın İstanbul ile Trakya’da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00’ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

DHA

