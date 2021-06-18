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Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

18.06.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, bugün ve yarın İstanbul ile Trakya’da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul ve Trakya için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın İstanbul ile Trakya’da, çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanağın, yarın akşam saat 20.00’ye kadar çok kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi. Su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul

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