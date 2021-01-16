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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Ocak İstanbul'da hava durumu)

16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ocak verilerine göre İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin (Konya, Amasya, Hakkari, Van ve Iğdır hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin kıyıları ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri ile K. Maraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege'de biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

16 OCAK YURTTA HAVA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinde il genelinin yağışlı 3
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağışlı 9
Adana: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Kaynak: İHA

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