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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Şubat yurtta hava durumu)

20.02.2021 07:20 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Şubat yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Şubat verilerine göre Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, d.ğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

20 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

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