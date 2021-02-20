Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (20 Şubat yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, d.ğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZİNCAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 9°C
Parçalı bulutlu