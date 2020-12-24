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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (24 Aralık İstanbul'da hava durumu)

24.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (24 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Aralık verilerine göre Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar yağışı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Ordu çevreleri ile sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, Düzce çevrelerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve kuzeybatı, batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

24 ARALIK YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere il geneli hafif kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Çok bulutlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 400 metre üzeri rakımlı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7

Kaynak: İHA

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