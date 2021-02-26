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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Şubat hava durumu)

26.02.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Şubat verilerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü buluan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.

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26 ŞUBAT YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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