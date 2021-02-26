Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü buluan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığında Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık