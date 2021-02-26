Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü buluan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre pazar ve pazartesi günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağmur bekleniyor.

26 ŞUBAT YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık