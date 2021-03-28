Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 3-6 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
5 günlük hava tahminine göre yarın Marmara ile Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerde yağmur, salı günü ise İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor. Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olması, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu