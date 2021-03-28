HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Mart yurtta hava durumu)

28.03.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre yarın Marmara ile Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerde yağmur, salı günü ise İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor. Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olması, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (28 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 3-6 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ZİRAİ METEOROLOJİK UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı/devam ettiği Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

5 günlük hava tahminine göre yarın Marmara ile Karadeniz'in bazı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerde yağmur, salı günü ise İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve karın etkili olması bekleniyor. Yağışların çarşamba ve perşembe günü ülke genelinde etkili olması, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

6

7

8

9

28 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 8°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktıHamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktı
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü sonrası korkunçBanyo yapmak için sobaya benzin döktü sonrası korkunç
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

AK Parti'den çirkin saldırıya kınama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

Böylesi görülmedi! İki elti eşlerini terk edip aynı adama kaçtı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

'Vaka' artışında birinci olan Yalova'da ek tedbirler alındı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu şoke eden tepki! Korumalar araya girdi

Diğer Haberler

Son dakika: Endonezya'da kiliseye bombalı saldırı

Kiliseye bombalı saldırı

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü sonrası korkunç

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü sonrası korkunç

Kağıthane'de 4 katlı boş bina alev alev yandı

İstanbul'da 4 katlı binada korkutan yangın

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

Erbaş, Batman’da Berat Kandili programına katıldı

Kocaeli'de parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Parktaki bıçaklı kavga kanlı bitti

Eyüpsultan'da koronavirüs kurallarını hiçe sayan gençler siren seslerini duyunca böyle kaçtı

Siren seslerini duyunca böyle kaçtılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.