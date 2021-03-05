Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar ve pazartesi yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, zamanla az bulutlu