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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Mart yurtta hava durumu)

05.03.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart verilerine göre Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar ve pazartesi yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Bitlis'in doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van ve Hakkari çevreleri ile Bitlis'in doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışının bu sabah saatlerinde Hakkâri çevrelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK TAHMİN

Öte yandan Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar ve pazartesi yurdun büyük bölümünde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

1

2

3

4

5

5 MART YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 16°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yoğun olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

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