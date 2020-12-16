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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

16.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Konya, Karaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 11
İzmir: Parçalı bulutlu 16
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 13
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 16
Erzurum: Çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 12

İHA

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