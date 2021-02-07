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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

07.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu’da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

İHA

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