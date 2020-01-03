Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 3 Ocak İstanbul'da hava durumu...
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ardahan ve Hakkâri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu
BATMAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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