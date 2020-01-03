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  4. Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 Ocak verilerine göre bugün birçok ilde yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. 3 Ocak İstanbul'da hava durumu...

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. 3 Ocak İstanbul'da hava durumu...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

3 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van, Ardahan ve Hakkâri hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu

BATMAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

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